L a distinción al primer bebé del año aparece siempre el 1º de enero, con su nombre que se hace famoso en los medios y, en algunos casos, hasta con su foto trascendiendo los ámbitos familiares. Esta vez, el reconocimiento fue compartido, ya que a las 0 del viernes, no bien comenzado 2021, nacieron dos chiquitos, uno en Tucumán y otro en Mendoza.

La cena de fin de año no fue una más, ya que debieron dejarla y salir de apuro hacia el hospital. Eso fue lo que le ocurrió a la familia Beltrán, de Tucumán, quienes recibieron 2021 con un nuevo integrante. Diego Salvador nació justo cuando el reloj marcó el inicio del viernes. "Llegamos a la maternidad a las 20 del viernes, aproximadamente, y ahí le hicieron los estudios y análisis a mi mujer, que rápidamente entró a la sala de parto", contó el flamante papá de Diego Salvador, que pesó 2,305 kilos.

"Teníamos todos preparado para la celebración de fin de año, la mesa puesta, todos en la casa de mi papá, pero tuvimos que salir para la clínica y acá nos quedamos", dijo y agregó que su hijo "nació en punto, justo cuando se pusieron las 0 en el reloj decidió dar el salto".

Luego explicó por qué el origen del nombre que con su mujer, Cecilia de Los Ángeles Perea, eligieron para el bebé. "Todo está relacionado, mi nombre es Diego por Diego Armando Maradona y yo se lo puse a él". "Yo nací en el año 87 y mi mamá dijo que quería que me llamara Diego como Maradona porque fue un año después del mundial de México. El nombre Salvador -segundo nombre de Bilardo, para terminar de homenajear la epopeya del 86- me gustó porque mi hermana me sugirió esa opción y a mí y a mi mujer nos encantó" continuó.

Sin embargo, Diego Salvador debería desempatar el título del primer bebé del año con Aarón, quien con 3,600 kilos nació a la misma hora en el hospital Lagomaggiore de Mendoza.

En el podio

Unos minutos después, a las 0.03, fue dado a luz Emanuel en la Maternidad Faustino Herrera del Centro Integral de Salud de la ciudad santiagueña de La Banda. El enfermero Diego Aguirre contó que el bebé pesó 4,100 kilogramos y nació por parto natural, sin ninguna complicación, y que "tanto la mamá como el bebé están bien de salud y mañana (por hoy) se les dará el alta".

Su mamá es Ervelinda Suárez, de 28 años y oriunda de Monte Quemado, quien comentó: "Fue una experiencia única y ya me siento muy bien". Además, dijo que le puso Emanuel a su hijo no sólo porque le gusta, sino porque es de origen hebreo y significa "Dios está con nosotros".