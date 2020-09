L a compañía Alsea, propietaria de marcas como Starbucks Coffee y Burger King, informó que continuará en el país. Desembarcó en la Argentina en 2006 y actualmente cuenta con más de 250 locales en 10 provincias y da trabajo a 7.000 jóvenes. En mayo cerró 13 locales, 5 de Burger y 8 de Starbucks y reconoció que todas las compañías evalúan alternativas para lograr la sostenibilidad en el largo plazo.

Bajo el título: "Starbucks y Burger King continuarán en Argentina", señalaron: "En respuesta a los rumores que han circulado durante las últimas horas, desde Alsea queremos asegurar que continuamos operando en el país junto a nuestras dos marcas como lo hacemos desde hace más de 14 años. Creemos que es fundamental acercar información clara y transparente para poder resolver las inquietudes de nuestros equipos, proveedores y clientes que disfrutan de nuestras experiencias".

Si bien en mayo se evaluaron otras alternativas sin éxito, sobre el futuro de la compañía aclaró: "Frente a contextos críticos e inesperados como el que el mundo vive en estos momentos, todas las compañías constantemente evalúan alternativas posibles para lograr la sostenibilidad en el largo plazo. Ese proceso nos dio información suficiente para reafirmar el objetivo de que Alsea continúe operando en el país, como lo viene haciendo desde el año 2006, con más de 250 locales distribuidos a lo largo de 10 provincias brindándoles empleo a más de 7.000 personas de manera directa y a miles de manera indirecta".

Para que no queden dudas: "Hoy más que nunca estamos comprometidos con Argentina, operando nuestras tiendas bajo las modalidades de delivery, take away y drive thru, y enfocados en lograr que la empresa siga brindando una atención de excelencia, aportando valor y generando empleo". El impacto de la pandemia golpeó en las grandes cadenas de fast food. Apenas comenzó la cuarentena decidieron, sin previo acuerdo con el sindicato, pagar entre un 30 y un 50% menos del sueldo de marzo. Luego se sentaron y negociaron pagar el 70% del sueldo en bruto, pero eso no alcanzó. Alsea tuvo que cerrar 13 locales.

Radiografía

Una radiografía de la empresa muestra que tienen 253 locales en el país (117 de Burger King y 136 de Starbucks). Cuando en mayo decidió los cierres, informó: "Dado el impacto que la pandemia ha provocado y luego de una evaluación del portafolio de locales, Alsea tomó la decisión de cerrar permanentemente cinco ubicaciones de Burger King y ocho de Starbucks en el país para conservar la sustentabilidad del negocio. Los empleados serán reubicados en los locales más cercanos. Antes de la pandemia, la perspectiva era que los rendimientos de estas cinco sucursales mejoraran. Pero la coyuntura aceleró los resultados negativos y devino inviable la continuidad de su normal funcionamiento".

Si bien los números no son como esperaban, como le ocurre a todo el sector gastronómico, repiten que no se irán. Unificaron el management de las operaciones de Argentina, Chile y Uruguay en una nueva base regional ubicada en Santiago de Chile.