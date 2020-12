D os motochorros mataron a balazos a un músico, de 34 años, para robarle el teléfono celular mientras manejaba una bicicleta por el barrio La Loma, de La Plata.

El homicidio fue cometido el martes y las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento en el que Santiago Stirz fue atacado por dos hombres, quienes le dispararon en la cabeza desde atrás. La víctima cayó de la bicicleta y quedó tendido en el suelo, mientras los delincuentes escaparon sin llevarse nada.

Los investigadores analizan si el ataque comenzó algunos metros antes, cuando los motochorros habrían intentado robarle el teléfono celular al hombre.

"No le llevaron nada, sólo le pegaron el tiro", dijo Cristina, tía de la víctima. "Quedó la bici y la bolsita que llevaba para comer con los amigos. Lo dejaron tirado", agregó la mujer.

La policía detuvo ayer a un joven, de 18 años, apodado El Rata, acusado de haber participado del asesinato del músico platense. El arresto fue realizado en una vivienda de las calles 42 y 151, de la capital bonaerense.

Fuentes policiales dijeron que al sospechoso se le secuestró un arma de fuego y ropa similar a la que utilizaba uno de los motochorros que quedaron filmados al momento del homicidio.

Stirz sufrió un disparo a quemarropa en el parietal derecho y fue trasladado al Hospital San Martín, donde llegó a ser operado. Luego de algunas horas internado en estado crítico, finalmente murió en la noche del miércoles.

El músico "ingresó con muerte cerebral y no hubo nada que hacer. Queremos justicia, que agarren a esos asesinos y no los larguen más, porque a Santiago no nos lo van a devolver", reclamó la tía.

"Era una maravillosa persona. Sano, sin enemigos, muy compañero, amaba la música", dijeron otros de sus familiares a la prensa. La víctima estudiaba y trabajaba en el rectorado de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

El caso es investigado por el Gabinete Técnico Operativo de la comisaría cuarta y la fiscal Cecilia Corfield.

La policía, en tanto, recorrió la zona en busca de testigos que hayan visto el crimen.