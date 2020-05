M ás allá de los miles de infectados de Covid-19 registrados en el territorio argentino, de los cuales más de 200 ya han fallecido, también se han producido alrededor de 1.300 recuperaciones. "Crónica" dialogó con dos de esos casos con final feliz. Ambos contaron su intensa lucha contra el virus que atemoriza al mundo.

Cuando Miguel Ángel Rosales (69) se enteró de que no tenía más el virus y que podía regresar a su casa, rompió en llanto: había superado la enfermedad: "Cuando me dieron el informe, lloré toda la tarde. No me lo esperaba, veía un positivo, un negativo, y así sucesivamente. Pero cuando me hicieron el final, gracias a Dios, me dio negativo", expresó el hombre, uno de los dos primeros casos positivos en el país y que fue internado en la Clínica Santa Clara de Florencio Varela, de la red Basa Salud, y luego de 27 días recibió el alta médica.

"Ahora estoy con mi hija de 35 años, a mi ángel guardián ya no lo tengo más", lamentó el hombre, oriundo de Chubut, que perdió a su esposa tras regresar de un viaje a España el último 25 de marzo. "Mi esposa viajó conmigo y ella falleció por coronavirus en Semana Santa", detalló.

La pareja viajó en el vuelo 1134 que iba de Madrid a Buenos Aires y ambos contrajeron la enfermedad por culpa de Carmelo Giglio, el pasajero que se subió empastillado al avión para ocultar sus síntomas y que casi se muere en el viaje. "Nos contagiamos en el maldito avión, ese fue el detonante. El vuelo, dentro de todo, fue normal. Abordamos y salimos, pero nosotros tuvimos mala suerte de que mi esposa estaba sentada al lado del pasillo en la última fila y ahí estaban las personas que se sentían mal y las enfermeras", señaló.

"Hace 27 días que estoy internado. Pero, gracias a este grupo grande que tiene esta clínica, hoy puedo salir caminando, es digno de agradecer desde la persona que limpia hasta el que me alimentó y me llevó a hacer una placa, a todos", comentó.

Al igual que Miguel, otra de las infectadas que logró recuperarse fue Patricia Gervasoni, mucama en el Hospital Garrahan, de 47 años, quien fue dada de alta de coronavirus luego de casi cuatro semanas de aislamiento y una ellas, internada en la clínica Cereijo, también de la Red Basa.

El 6 de abril fue el día que Patricia recibió el resultado del test positivo de Covid-19, lo que cambiaría por completo su rutina durante todo un mes. "En un principio me agarró un ataque de nervios y no paraba de llorar, hasta que pensé que no tenía que estar mal. Llamé a mis hijos y se los comenté, ellos sí se pusieron tristes, pero les repetía que iba a estar bien", recordó en diálogo con cronica.com.ar.

Luego de mucha espera, le dieron el alta, pero deberá seguir cumpliendo con el aislamiento social y obligatorio: "Me hicieron nuevamente el test y di negativo, pero tengo que estar en cuarentena durante 15 días más, hasta que me vuelvan a hacer otro. Ahí podrán darme el alta definitiva", manifestó. Ahora tiene que concentrarse en alimentarse bien: "Me bajaron las defensas y el potasio y tengo anemia", indicó.