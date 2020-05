Con apenas veinticuatro horas de diferencia, dos internos de la Unidad Penal 15 de Batán fueron apuñalados y debieron ser trasladados para su atención al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). En ambos casos las instrucciones se remitieron a la comisaría octava y se trató de enfrentamientos entre los presos no motivados por la crisis en las cárceles por la pandemia.

Fuentes oficiales confirmaron que el primero de los hechos se registró en el sector de pabellones cuando un interno de 25 años fue herido con un arma blanca. "Presentaba una herida en el lado izquierdo del abdomen y otra en el lado derecho del tórax, fue trasladado lúcido y consciente aunque no dio más detalles de lo sucedido", señalaron.

Menos de un día después, una ambulancia debió realizar un nuevo traslado desde el complejo penitenciario hasta el HIGA cuando durante otra riña un preso fue apuñalado en una de sus manos. Al igual que en el caso anterior, su estado no revestía gravedad y no dio datos para profundizar en la investigación de lo sucedido. Pero según las autoridades, no tuvo que ver con los reclamos de los reclusos por la crisis sanitaria del Covid-19, sino por cuestiones personales entre los afectados.

En ambos casos y una vez realizadas las tareas correspondientes en el destacamento policial del HIGA, las actuaciones se remitieron a la comisaría octava.