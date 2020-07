D os internos de la Unidad Penal 1, ubicada en el barrio Gorriti de la capital jujeña, fallecieron durante un motín realizado por reclusos en demanda de diversos reclamos. El motín se inició cuando los detenidos ganaron los techos de la cárcel y desde las alturas gritaron que había internos "heridos" y exigieron la presencia de un juez.

El Servicio Penitenciario de Jujuy informó que "internos de distintos pabellones iniciaron focos de incendios, luego controlados", al mismo tiempo que confirmaron "el fallecimiento de dos internos por causas que se encuentran en investigación por parte de la Fiscalía interviniente".

Los internos sublevados pertenecientes al pabellón 5 iniciaron los incidentes en el marco de una huelga de hambre y se agravó con la quema de colchones. Policías rodearon el penal, momento en que se escucharon detonaciones de balas de gomas y gritos.

Los momentos de tensión aminoraron cuando el juez de Ejecución Penal de Jujuy, Carlos Emilio Cattan, firmó un acta acuerdo con los sublevados con la intención de controlar el conflicto. "Hemos hecho lugar a los pedidos de los amotinados", dijo el magistrado en diálogo con los familiares de los internos al asegurar que "no habrá represalias con los reclusos".

Cattan detalló que los pedidos puntuales de los detenidos "son referentes a los libertades asistidas, condicionales, las prisiones domiciliarias y los reclamos de las calificaciones del consejo".

Afirmó que "no hay internos con coronavirus". Los familiares dicen que "si hay un motín es porque realmente no les dan la comida como corresponde", al denunciar "que no se les entregan" las provisiones que les envían. En un comunicado de prensa las autoridades penitenciarias informaron la muerte de dos internos y, si bien no precisaron la cantidad de heridos, se estima que son varios, según los videos difundidos por los propios internos.