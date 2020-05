Desde La Plata señalaron hasta el hartazgo las dos realidades de la provincia de Buenos Aires: el interior, con escasos casos aislados y controlados; y la zona del conurbano, donde en las últimas horas creció la preocupación con infectados en las villas.

"La idea es abrir todo lo posible, lo antes posible", la resumió Axel Kicillof (ver página 4) a "Crónica". Gobernación reconoce que en el interior "prácticamente está todo abierto", pero las miradas hoy están puestas en Villa Azul. "Tenemos 250 confirmados, y testeamos sólo a los que tienen síntomas. Deben de estar dando vuelta muchos que no podemos identificar, por eso es importante cerrar el barrio", agregó el mandatario provincial.

Por fuera del AMBA son 41 los municipios que no registraron Covid-19 desde el inicio del brote, mientras que 28 se muestran una tasa mínima menor a 4. Por el contrario, Bahía Blanca y General Pueyrredón son los aglomerados urbanos en donde la presencia del coronavirus sigue siendo alta en el acumulado. Sin embargo, Mar del Plata ya obtuvo los permisos para flexibilizar la cuarentena y cuenta con el aval para las actividades comerciales de atención al público, el take away y el ejercicio de las profesiones liberales.