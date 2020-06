U n torneo clandestino de pádel se cargó a dos funcionarios, uno de peso, en las últimas horas. La competencia se jugó en el Club Atlético Pilar, del municipio de Tigre, y terminó en medio de un operativo policial que identificó a 16 de los participantes y decidió comenzar el proceso por violar la cuarentena.

El primero en dar el portazo fue Fernando Lauría, secretario general y coordinador del gabinete del municipio de Tigre, quien presentó su renuncia cerca del mediodía de ayer. El intendente Julio Zamora aceptó la dimisión. Según algunas versiones, Lauría habría asistido al club con una camioneta del municipio.

A partir de los hechos de público conocimiento acontecidos en el Club Atlético Pilar, el Municipio de Tigre informa que el intendente Julio Zamora ha aceptado la renuncia presentada en el día de hoy por parte del secretario General y de Economía de Tigre, Fernando Lauría, a la espera de la dilucidación judicial del hecho , reza el breve comunicado emitido a través de las redes sociales de la comuna de Tigre.

El caso fue descubierto el domingo por la Gendarmería Nacional después de una llamada telefónica que se recibió en el número de denuncias 134. En la comunicación, el denunciante afirmó que en las instalaciones de la ciudad deportiva del Club Atlético Pilar, situado sobre la ruta 8, había 30 personas jugando al pádel.

Mal saque

El segundo en poner su cargo a disposición de las autoridades fue el subsecretario de Deportes porteño, Luis Lobo, quien publicó su renuncia pero aclaró que no participó del torneo. "Por respeto a la ciudadanía y ante la responsabilidad que significa ocupar un cargo público es que he tomado esta decisión", detalló en su carta de renuncia.

Lauría tampoco se hizo cargo del torneo. En su descargo, aseguró que es socio del dueño del lugar, que llegó para recorrer las instalaciones y que al encontrarse con tanta gente se enteró de que se había organizado un torneo. "Llegué 16.30, y 16.40 ingresó la Gendarmería", juró.

Por su parte, el presidente del club, Marcelo Pérez, aseguró que también estuvo el ex ministro del Interior Rogelio Frigerio, aunque sus voceros aseguran que el ex funcionario no estuvo en el lugar.

Para identificar a los participantes, la Justicia pidió los videos de las cámaras de seguridad del predio.