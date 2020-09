El ex presidente Eduardo Duhalde volvió a ingresar de lleno en la polémica sobre el presente político y esta vez apuntó de forma directa contra el presidente Alberto Fernández, sobre quien manifestó que "está groggy como lo estaba (el ex presidente Fernando) De la Rúa" o él mismo, mientras que enfatizó que el gobierno "no entiende cómo gobernar en tiempos de crisis".

"Nada me sorprende. Es un gobierno que no entiende, que no sabe que la gobernanza en crisis es absolutamente distinta a tiempos normales o cuasinormales. Nunca lo han entendido y por eso arrancaron con 22 ministerios", subrayó el dirigente peronista.

Sobre esta misma línea, Duhalde manifestó que "si uno dispersa la energía queriendo arreglar 10 temas a la vez no termina arreglando ninguno" y exigió "otro tipo de gobernanza", en tanto que remarcó que el Presidente "nunca estuvo en el poder" ya que "siempre fue acompañante" y consideró que eso es algo que "recién ahora está haciendo".