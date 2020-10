El economista radical Miguel Ponce tuiteó recientemente que "la palabra de Mauricio Macri quedó más devaluada que el peso", concepto que reiteró ayer el presidente Alberto Fernández en Vaca Muerta.

Al comentar la cita del jefe de Estado con Crónica HD, Ponce -coordinador de la Comisión de Economía de la Convención Nacional de la UCR- también se refirió al impacto del coronavirus en el país y afirmó: "Hoy hemos conocido que se perdieron 3.750.000 puestos de trabajo desde que empezó la pandemia hasta junio" (ver más información en página 2).

"La otra noticia mala del día es que la brecha del dólar es superior al 120%, lo que es para preocuparse. Por eso subió el riesgo país", analizó el economista.

"Estamos en una grieta que no ayuda a resolver los problemas estructurales mientras el mundo sigue discutiendo lo que pase después de la emergencia sanitaria, nosotros no estamos con la agenda de la gente", concluyó.

Previamente, en declaraciones radiales, Ponce había planteado que "así como hablo de una situación que se da en una punta de la grieta, lógicamente también creo que los grieteros del otro lado están haciendo todo mal", en referencia a la oposición política.

"Me parece que no están ayudado. Yo creo que el sector productivo cada vez los mira con más desconfianza y me parece que, además, los que aconsejan a Mauricio Macri le tendrían que haber dicho que después de los números con los que terminó y toda la forma que ocurrió y transcurrió su final de mandato, un silencio, un tiempo de silencio y de retiro hubiera sido, a mi juicio, lo más prudente", añadió.

Finalmente, se refirió a la situación interna actual de la coalición Juntos por el Cambio, que integra la UCR junto con el PRO y la Coalición Cívica, al sostener que "como radical no me resigno a seguir perdiendo identidad".