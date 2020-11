Durante la madrugada de ayer y antes de que comenzaran a llegar los miles de hinchas que desfilaron frente al féretro de Diego Maradona, sus familiares más cercanos, amigos y varios integrantes destacados del fútbol argentino pudieron despedirlo en una ceremonia íntima.

El féretro con los restos de Diego llegó pasadas la 1.30 proveniente desde la casa velatoria ubicada en el barrio de La Paternal y fue ubicado en el Salón de los Patriotas Latinoamericanos, el mismo lugar donde fue velado el ex presidente de la Nación Néstor Kirchner hace una década. El cuerpo de Maradona lucía una camiseta argentina en su parte superior y otra de Boca en la mitad inferior, además de una bandera nacional que cubría el resto del ataúd. Las mismas camisetas y banderas fueron ubicadas más tarde sobre el cajón cerrado a la hora del ingreso del público al recinto.

Esta parte del velatorio para los familiares directos y amigos cercanos se realizó a cajón abierto.

Las primeras en arribar a Balcarce 50 fueron Claudia Villafañe, su ex esposa, junto con Dalma y Gianinna, dos de sus hijas. Más tarde se hicieron presentes en la Casa de Gobierno Verónica Ojeda, otra de sus ex parejas, junto con Dieguito Fernando, el hijo más chico de Maradona. Lo mismo sucedió con Jana, otra de las descendientes del 10. También estuvieron sus hermanos y hermanas. El que no podrá despedirlo en persona será Diego Maradona Jr., que está en Italia, internado porque contrajo coronavirus.

Los invitados especiales ingresaron por la explanada de la Casa Rosada y entre ellos pasaron el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia; el titular de la Liga Profesional, Marcelo Tinelli, y parte del plantel que salió campeón mundial en 1986, así como jugadores de Boca y de otros planteles (ver páginas 16 y 17). Guillermo Coppola, su histórico representante que lo acompañó durante tantos años, estuvo en la Casa Rosada para darle el último adiós a su amigo. Una presencia que llamó la atención fue la de Rafael Di Zeo, el histórico líder de la barra brava de Boca.