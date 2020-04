El avión que llevó el bolso con medicamentos desde Buenos Aires hasta Esquel a pedido de Marcelo Tinelli desató una serie de consecuencias que a pesar de los días transcurridos no llegan a su fin. Lo cierto es que el conductor continúa con su familia en el Sur, aunque muchos aseguran que evalúa la posibilidad de regresar a su departamento de Capital Federal con el fin de ponerse al frente de la producción del "Bailando" que, pese a las marchas y contramarchas, todavía nadie confirmó que el ciclo más exitoso de El Trece no tendría lugar en la programación. Es más, un comunicado que emitió el canal de Constitución aseguró que el debut 2020 está previsto para el mes que viene o principios de junio. Adrián Suar quiere a Tinelli y su "Bailando" . "A mí esto me afecta mucho, yo ya tengo armada la programación del canal. El flaco es muy importante para la empresa", dijo Jorge Rial sobre lo que habría dicho Suar. Entonces le desmintió a Marcelo que quieran echarlo y le ratificó el deseo del arranque de "ShowMatch". Rial afirmó que este jueves habrá una reunión cumbre entre personas del canal y del diario. La charla pendiente entre los popes es un hecho y se esperan en las próximas horas las voces de Suar o del mismísimo Tinelli.