Quien está sufriendo de manera distinta el avance del coronavirus es el jockey Osvaldo Alderete. Hace dos meses, el tucumano sufrió una fractura de clavícula luego de una espeluznante rodada en la pista de Palermo, por lo que la cuarentena lo agarró en plena recuperación. "Por mi accidente, la cuarentena me agarró antes. Por la fractura estuve con el brazo inmóvil, sin hacer nada en casa, y después llegó todo esto del coronavirus y para mí fue distinto. A mí me perjudicó en el sentido de que no puedo ir al médico y eso quiere decir que mi proceso de rehabilitación se atrasó", expresó Alderete a "Crónica". El tucumano aprovechó para hacer un pedido que puede ayudar un poco a amortiguar las dificultades de todos en el sector: "Las tesorerías están cerradas. No corremos y no tenemos fundamentos para cobrar la plata que uno ha ganado antes, ni tampoco podemos ir a cobrar de alguna monta perdida porque está cerrado todo. Si a eso le sumamos que no corremos, nos perjudica bastante. Yo pido que se abran las tesorerías para que cada uno pueda sacar al menos la plata que ya ha ganado".