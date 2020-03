La cantante luce desmejorada y desconcertante en los videos grabados en su reclusión doméstica por el Covid-19. "No hace falta que nadie nos diga lo pernicioso que es el confinamiento para nuestra salud mental, pues basta con mirarnos al espejo. Pero hay quien lo lleva mejor y quien lo lleva peor". En los últimos días, Madonna subió a sus perfiles oficiales de redes sociales una serie de videos en los que da cuenta de su reclusión doméstica por el coronavirus. Además de escribir a máquina o someterse a tratamientos cutáneos con máquinas de avanzada tecnología, la cantante de 61 años se ha grabado en dos videos que han llamado la atención. En el primero aparece cantando su popular "Vogue", aunque con la letra cambiada por extrañas estrofas: "Vamos, comamos algo, pescado frito, porque no hay más pasta". Todo ello, bajo un lema: "Viviendo momentos especiales. Gracias a Dios por la imaginación y el pescado frito". Más impactante ha sido verla en otro video en el que aparecía desnuda, en la bañera de su casa de Londres, llena de agua con pétalos de flores. Con el rostro casi irreconocible, Madonna afirma a la cámara: "La cuestión con el Covid-19 es que no perdona al rico, a los famosos, lo divertido, o lo inteligente que seas, ni tampoco dónde vivas, tu edad o las historias maravillosas que seas capaz de contar". Según ella, el coronavirus es "el gran igualador".