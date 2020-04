El cuidador de una reserva natural privada fue asesinado a machetazos en la localidad misionera de Comandante Andresito, en el norte de la provincia, y por el crimen buscan a un hombre, que previamente golpeó a su ex esposa, que trabajaba en el lugar y que tenía antecedentes por violencia de género. La víctima era Juan Farjat (31), encargado del complejo turístico San Sebastián de la Selva, emplazado a unos 30 kilómetros del centro de aquella localidad. De acuerdo a los investigadores, un hombre llegó ayer por la tarde a la Reserva Natural, que golpeó a su ex esposa de 37 años, quien trabaja allí, y que luego hirió con un machete a Farjat, para luego darse a la fuga. La víctima llegó al hospital local con cortes en la cabeza y en el cuello y falleció al ingresar. El sospechoso fue identificado como Ramón Antonio Garayo y tiene antecedentes policiales por violencia contra su ex pareja, ya que estuvo unos meses detenido y tiene una orden judicial de restricción de acercamiento a la mujer por "lesiones y amenazas". El sospechoso tiene antecedentes policiales por violencia contra su ex pareja, estuvo unos meses detenido y tiene una orden judicial de restricción de acercamiento a la mujer por "lesiones leves y amenazas". Efectivos de la Unidad Regional V de la policía de Misiones desplegaron un gran operativo de búsqueda para dar captura a Garayo. Interviene en el hecho el Juzgado de Instrucción 3 de Puerto Iguazú, a cargo del juez Martín Brites.