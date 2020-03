Con extremas medidas de seguridad, Atlético Tucumán llegó a Buenos Aires con la idea de jugar contra River en el Monumental, algo que finalmente no ocurrirá por el plantón del Millonario. El plantel del Decano, que llegó a la Capital Federal con barbijos, dejó bien en claro que por la pandemia de coronavirus no se debía disputar el encuentro.

"Sería lo más lógico suspender el arranque de la Copa Superliga", manifestó Cristian Erbes en su cuenta de Twitter, transformándose en el primer futbolista en manifestarse en contra del inicio de la competencia.

Ya con la confirmación de que el Millonario no se presentará, Cristian Lucchetti, capitán y referente del elenco tucumano, manifestó: "Nuestra postura es no jugar. No sólo está en juego nuestra salud, sino la de nuestra familia. Lo ideal hubiera sido suspender todo. No se tomaron medidas lógicas".

Siguendo la misma línea, el Laucha enfatizó que "lo ideal sería convocar a los capitanes de los clubes y tomar una decisión, pero acá lo único que importa es que la pelota ruede".

"Soy diabético y mis hijas me pedían que no viajara. Va más allá de un partido de fútbol, que se termine todo de una buena vez", sentenció en "Club 94.7".