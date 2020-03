"No tengo lepra. No tengo Sida. Me dio un simple resfrío, para mí era eso, tuve fiebre y angina y llamé al 107 como tenía que ser, no me automediqué", repasó en su estremecedor relato la mujer de 39 años que se convirtió en el segundo caso en dar positivo de coronavirus en la provincia de Santa Cruz.

Paola rompió el silencio luego de que circularan diferentes rumores sobre lo sucedido en su ciudad, Puerto San Julián, en exclusiva con el periodista Tito Parada, de radio FM Líder.

"A la gente del pueblo le digo que no voy a exponerlos. No se dejen llevar por lo que dicen", aclaró luego de que el último martes se confirmara que su caso se debió a un contagio por contacto estrecho con una persona que volvió del exterior."No fui a Canadá, no viajé al exterior. Fui a trabajar y me tomé el franco y la pasé con mi familia, con la gente que amo. No es la culpa de la minería, no es la culpa de Cerro Vanguardia, que es el lugar donde yo trabajo", expresó.

"Uno se puede contagiar en cualquier lado, cuando va a comprar o en cualquier súper. Salís afuera y un conocido te saluda y te podés contagiar. Trabajando en salud, que son los más expuestos, la gente que nos vende la comida se puede contagiar o los camioneros a los que no les abren para venderles comida, que es una vergüenza, de esas cosas se tendrían que preocupar y hablar, no de que yo estoy infectada", agregó contundente luego de que se difundieran fotos de ella y de su pareja en las redes sociales.

Respecto de su situación, aseguró que está "en total aislamiento". "Yo tengo una familia atrás que están lastimando con todo lo que dicen por WhatsApp, por Facebook, Instagram. Tengo a mi familia y tengo un nene de 11 años que le mandaron mensajes diciendo que su mamá se va a morir", contó y se quebró en plena entrevista.