En los últimos años, Wanda Nara demostró que a pesar de los escándalos familiares que giran a su alrededor, ella se las rebusca para mostrarse relajada y enfocada en lo que le hace bien, tal como muestra en sus redes sociales. La empresaria sigue cumpliendo en Italia con la cuarentena obligatoria; no obstante, aprovecha los momentos de relax para mostrarse súper sensual acompañada de su pareja, Mauro Icardi, o sola. Aunque en la última publicación que hizo en Instagram despertó más de un suspiro entre sus seguidores al publicar una selfie en donde resalta su escote. En blanco y negro, a la modelo se la ve luciendo un sombrero de paja y una musculosa que no esconde su pronunciada delantera. En pocas horas cosechó más de 20.000 "Me Gusta" y varios comentarios. "Ahhh buenoooo, llegó el verano", "Qué bomba" y "Así me quedó en casa toda la cuarentena", fueron algunos de los mensajes subidos de tono que le dejaron a la rubia en su posteo.