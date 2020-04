"No vamos a decir algo que no es: el impacto es fuerte". La frase de la vicejefa de Gabinete y referente económica del gobierno, Cecilia Todesca fue cruda y directa. "A la salida de esta crisis vamos a tener más desempleo y una peor distribución del ingreso", aseguró en declaraciones radiales.

"Esta crisis va a tener un impacto, y tenemos que tratar que ese impacto sea el menor posible", afirmó y añadió luego que "esta es una situación muy particular: los trabajadores no han podido ir a trabajar, las empresas no han podido abrir, otras han facturado y no han cobrado. Esta es una realidad muy particular y siempre tenemos que tener como objetivo el cuidado del empleo".

En declaraciones a radio El Destape, Todesca consideró que "estas crisis amplían las desigualdades. Por eso hicimos una gran cantidad de medidas para tratar de compensar el impacto, pero este impacto existe", dijo, y añadió que "el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) está pensado para cuidar muchísimo el empleo".

Consultada respecto del acuerdo que alcanzó la CGT con la UIA de reducir los salarios hasta un 25%, y que alcanza a las empresas afectadas por las medidas de aislamiento preventivo y obligatorio, Todesca aseveró: "Nuestra evaluación es que un puesto de trabajo que se pierde es muy difícil de recuperar". "A veces se sacrifica una parte del ingreso en pos de cuidar los puestos de trabajo. Luego viene una discusión sectorial: quién puede completar un poco más del ingreso, y quién un poco menos", dijo.