Ellis Marsalis, pianista, figura legendaria del jazz de Nueva Orleans y padre de los reconocidos músicos Branford y Wynton Marsalis, murió a causa del coronavirus. El fallecimiento del patriarca del jazz de 84 años fue confirmada por Branford, a través de un comunicado, que replican diarios estadounidenses, en el que lo definió como "un músico y profesor gigante, y mucho mejor padre", que "hizo todo lo posible para hacer" de sus hijos "lo mejor que se podía". "Se fue como vivió: aceptando la realidad", acotó el músico, al recordar a su progenitor, cuya muerte también fue lamentada por la alcaldesa de Nueva Orleans, LaToya Cantrell, quien lo reconoció como "el prototipo del jazz" de esa ciudad. Sin embargo, alcanzó la fama mundial por su tema "That thing you do", la canción principal de la película de Tom Hanks, que parodiaba el negocio alrededor del furor por las bandas pop en los años ´60.

Dueño de un swing inolvidable, también falleció en Nueva Jersey, a causa del coronavirus, el legendario guitarrista de jazz Bucky Pizzarelli. Tenía 94 años y ya venía luchando con varios problemas de salud. En su larga y exitosa trayectoria, tocó con Frank Sinatra, Tony Bennett, Tom Jobim, Sarah Vaughan, Benny Goodman, Dizzy Gillespie, Les Paul y Nat King Cole, entre otros. Uno de sus últimos trabajos fue en el álbum "Friends", de Stanley Jordan, quien dijo sobre Pizzarelli: "Bucky es un ícono del jazz; diría que es uno de los creadores del género; puedo escuchar tanta historia en sus notas y, sin embargo, su sonido siempre es fresco".