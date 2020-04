El Loco Hugo Gatti,sigue internado, pero su evolución es muy favorable y se estima que de seguir todo igual, podría regresar a su casa en los próximos días.

Así lo informó su hijo, Lucas Gatti, en redes sociales, cuando escribió: "Muy buenas a todos. Mi padre continúa internado, aunque es verdad que la situación es mucho más alentadora. Hoy la doctora me ha informado de su positiva evolución y que falta poco para comenzar a plantearse la posibilidad de irse a casa".

De todas maneras, en un mensaje posterior, el hijo del Loco le pidió seguir teniendo "prudencia y paciencia hasta que su papá logre el alta definitiva, que podría ocurrir en los próximos días.

Hace casi dos semanas, Gatti había sido internado por una fuerte pulmonía y ya en el hospital fue diagnosticado con corona virus.

Una de las pocas comunicaciones que el Loco tuvo con el exterior, contó: "Miedo no tuve, pero esto me envejece mentalmente. Veo cosas que nunca pensé que iba a ver y no es fácil. Tuve tos, pero como siempre en toda mi vida. Pero fiebre y dolor no, nunca estuve en peligro, para nada".