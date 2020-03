Tranquilidad. Eso es lo que pidió el presidente Alberto Fernández tras confirmarse el primer caso de coronavirus en el país. Además, destacó que fue detectado "a tiempo" y que la internación del paciente es "preventiva". El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que el sistema sanitario de la ciudad de Buenos Aires está preparado para atender este tipo de situaciones.

Luego de que el ministro de Salud, Ginés González García, brindara detalles (ver página 3), el mandatario destacó: "Al paciente lo detectamos a tiempo". "Su internación es preventiva porque no tiene síntomas definidos. Viajó en primera y no tuvo vínculo con gente. No deberíamos alarmarnos, aunque sí estar atentos", evaluó.

Por su parte, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se sumó al pedido de "tranquilidad" "El sistema de salud público y privado está preparado para atender casos de coronavirus y estamos en contacto permanente con las autoridades nacionales para trabajar de manera coordinada", manifestó.

Además, recordó que "es importante que al llegar al centro de salud" se avise de inmediato que se tiene algún síntoma "para que puedan aplicar el protocolo correspondiente".