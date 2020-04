Los Industriales Pymes Argentinas dispararon contra los bancos, quienes "pueden provocar otra pandemia". A través de un comunicado, IPA señaló que "se debe combatir el virus quedándose en casa y cuidando a aquellos que obligadamente podemos a ayudar a sostener la economía, haciéndola sustentable y efectiva ante esta pandemia".

En esa línea ratificaron que siguen trabajando con "gran responsabilidad para que los argentinos podamos sostenernos de pie en esta guerra". Pero "no deben existir especulaciones ni abusos ante la terrible situación que vivimos. Pero el sector financiero bancario no entiende ni colabora en esta guerra, lo que va a provocar mucho más sufrimiento y va dejar miles de bajas más de las inevitables si no cambia de actitud".

"No hay espacios para más palabras. Lo que importa son los resultados. Desde IPA venimos alertando el cierre de cientos de pymes para junio si se mantiene esa postura especulativa", destacaron en un comunicado. Es por eso que desde el sector propusieron medidas "que se basan en levantar todos los cheques rechazados que hoy se encuentran en los bancos. Y otorgar créditos a tasa cero a todas las pymes".

"Hay que entender que la mejor manera de luchar contra esta pandemia es curando al sector productivo de esta otra pandemia inminente que es la desocupación, que generará más pobreza y más muertes en las pymes argentinas", cerraron.