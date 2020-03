Villa del Totoral se movilizó en una masiva marcha de repudio contra el femicidio de Denise Vergara, seguida de su entierro, también acompañado por la gente de la zona. Se trata del cuarto femicidio en la provincia de Córdoba en lo que va del año. La ex pareja fue trasladada a Bouwer, donde será juzgada.

Con Cadena 3 habló Nicolás Vergara, hermano de Denise, luego de la manifestación para reclamar justicia por su femicidio.

"Yo la había animado a que denunciara, que confiara en mí, que no tuviera miedo. Ella no quería hacer nada. Es algo que les pasa a muchísimas mujeres, el temor, el sometimiento. Hizo la denuncia pertinente y él al día siguiente a mi papá lo amenazó diciendo que le iba a entregar a mi hermana en un cajón, pero parece que no fueron pruebas suficientes", relató el hermano de Denise.

"La realidad es que las instituciones en este país no funcionan, el día que funcionen, Argentina va a ser diferente en muchos aspectos. Mientras tanto, seguiremos como estamos, Ahora hay que poner foco en cuidar a nuestro sobrinito de 4 años", agregó.

"No tengo ni odio ni bronca, en este momento simplemente pienso que las instituciones podrían haber hecho algo al respecto", expresó.

"Hicimos la denuncia y no alcanzó, yo le pregunté al comisario de turno ‘¿Qué hacés con la orden de restricción si le pegan un palazo o un puñetazo. Es algo que no entiendo. Seguramente habrá especialistas que analicen estas cosas, pero la realidad es que a mi hermana no la voy a volver a ver nunca más", concluyó el hermano de la víctima.