Chacabuco se convirtió en el primer municipio de la Argentina en poner en marcha el "control del olfato", una nueva modalidad para intentar detectar casos de coronavirus y evitar la propagación dentro del municipio.

En diálogo con "Crónica", el secretario de Salud de esa localidad bonaerense, Ignacio Gastaldi, MP N° 113.393, señaló: "Esta iniciativa de control del olfato en el acceso a la ciudad fue una idea del intendente Víctor Aiola, que además de ser intendente es médico pediatra, y consiste en testear a los que ingresan a la ciudad con fragancias determinadas, como lavanda, vainilla y vinagre".

"En caso de que la persona no identifique la fragancia, que tenga pérdida del olfato (anosmia) y no exista rinitis (inflamación de la vía aérea superior) ni que tenga otra causa específica que justifique la pérdida del olfato, como antecedentes de traumatismo, tumores, causa congénita, se activa el protocolo que consiste en, primero, colocarle un barbijo quirúrgico a la persona; nominalizarla, identificarla, tomarle los datos filiatorios completos, con DNI, dirección y teléfono y darle los consejos iniciales, como permanecer en la casa, aislado. Posteriormente, se le realizarán las pruebas diagnósticas específicas para determinar si la persona padece de Covid-19 o no", continuó el funcionario.

Según Gastaldi, "el principal síntoma para un 30 por ciento de los pacientes con casos leves es la pérdida del olfato, y 66 % de los pacientes Covid-19 sufren de anosmia".

Este dispositivo de control se suma al habitual procedimiento, en el que se toma la temperatura y se identifica la chapa patente, además de verificar si el conductor tiene permiso para circular.

Cabe destacar que en Chacabuco, donde viven cerca de 55.000 personas, rige desde hace días una restricción de circulación vehicular, según sea patente par o impar y la recomendación de usar barbijo o tapaboca.

La Plata, también

En las últimas horas, el municipio de la capital bonaerense comenzó a instrumentar en los operativos de control vehicular, al igual que en Chacabuco, una prueba de testeo de olfato para detectar posibles casos de coronavirus, ya que uno de los síntomas de esa enfermedad es la pérdida de ese sentido.

Los voceros manifestaron que los inspectores municipales hacen que los automovilistas huelan determinadas fragancias en cartones o frascos para certificar que tienen olfato. Enrique Rifourcart, secretario de Salud platense, detalló que se trata de un método "rápido e innovador, que se utiliza en otras partes del mundo".