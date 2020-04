Según un relevamiento de BAE Negocios, una pyme metalúrgica instalada en el partido bonaerense de La Matanza, con una nómina salarial de 18 empleados, no logró una línea de crédito aun cuando opera con tres bancos: Provincia de Buenos Aires, Credicoop y Patagonia. "Me dijeron que no está bajada la información de los créditos del 24% ni los fondos que pone el SGR", le dijo al diario Ernesto, uno de los dueños de la fábrica.

Francisco -socio de una empresa textil que tiene una nómina de diez empleados- tiene negado el acceso al crédito porque "los últimos tres balances fueron negativos", en el contexto de la recesión que arrastra la economía local durante los últimos años.

"Operamos con cuatro bancos (Santa Fe, Galicia, BBVA y Supervielle) y ninguno de ellos nos otorga créditos. Sólo podemos utilizar el descubierto en cuenta corriente que nos dan sólo dos de ellos, pero que el límite se congeló en los últimos dos años", afirmó Francisco. Esta fábrica, con facturación cero por la parálisis, ingresó en deudas con la cuarentena por la ruptura de la cadena de pagos.

"Hay bancos que no querían tener compromiso con las pymes y por tal motivo el Banco Central (BCRA) va a ser mucho más duro respecto de las exigencias sobre las entidades financieras ante la caída de la actividad económica por la pandemia", avisó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.