En el club desde infantiles, hincha fanático al igual que toda su familia y ganador de Copa Argentina y Supercopa, el delantero Cristian Espinoza no sólo pintaba para crack, sino que además se encaminaba a ser ídolo en Huracán. Pero la chance de ser transferido, allá por 2016, cambió la ecuación por completo.

Como el Globo pedía mucho dinero, el Villarreal de España finalmente ejecutó la cláusula de rescisión y se lo llevó por 5 millones de euros, una cifra que a Alejandro Nadur no lo conformaba. A partir de allí comenzó un conflicto que aún hoy perdura, ya que la CD quemera decidió unilateralmente no pagarle el 15% correspondiente por la transferencia, que en ese entonces eran 750.000 euros.

Los hinchas tomaron este argumento como válido y el castillo de naipes se le desmoronó por completo al jugador, quien empezó a ser cuestionado y agraviado. Su padre, incluso, no pudo ir más a la cancha, algo habitual en él juegue o no su hijo. Villarreal lo cedió al Alavés, luego pasó por Boca y hoy se afianza en el San José de la MLS, dirigido por Matías Almeyda.

En las últimas horas, Espinoza decidió sacar a la luz ciertos malos manejos de Nadur y compañía, dejando en claro, además, su amor por el Globo y sus ganas de volver en un futuro no muy lejano. "Tengo la idea clara de volver, es mi sueño. Ojalá podamos jugar otra final internacional, sería la frutilla del postre. Me gustaría llegar estando bien en lo físico. Desde que me fui, siempre pensé en regresar", le dijo a TyC Sports el delantero.

La causa judicial

La Justicia ya falló dos veces a favor de Espinoza y es por eso que esos 750.000 euros ahora se transformaron en más de 1.000.000. "La primera y segunda instancia las gané yo y Huracán debe devolver el dinero que retuvo en su momento después de la ejecución de la cláusula por parte del Villarreal. Durante mucho tiempo fue un tema sensible para mi hablar de mi salida. No fue fácil, más de una vez me mordí la lengua para no saltar como leche hervida. Siempre fui transparente, nunca tuve nada que ocultar. El tiempo me terminó dando la razón y eso era lo único que me dejaba tranquilo en su momento. Me dolía que los involucrados en mi venta dijeran mentiras muy grandes y eso se lo decían al hincha de Huracán, que luego se dejaban llevar por esa mentira. El que debe dar explicaciones al hincha de mi situación y otras cosas, no soy yo. Pero dudo que pase. El hincha de Huracán merece gente transparente y que diga la verdad", expresó Espinoza, dejándole un mensaje clarísimo no solo a los hinchas, sino a Nadur.