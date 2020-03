El ex boxeador Mike Tyson confesó cómo vivía en aquellos tiempos de gloria, tras convertirse en 1986 en el campeón más joven de la historia de los pesados, con apenas 20 años. Claro que, en ese pasado luminoso, la oscuridad reinaba fuera del ring. "En Las Vegas tenía acceso al VIP de los clubes nocturnos y tenía una prostituta que era mi novia. Cuando era joven, era un animal con dinero. Le daba dinero a la gente, a todos, festejaba con todos y tenía sexo con sus madres, sus hermanas y sus primas... orgías. Estaba loco. Estaba tan enfermo y no tenía idea de que estaba tan enfermo", sostuvo Iron Mike.

Sus problemas con la Justicia fueron frecuentes a lo largo de su vida, aunque el hecho más grave fue la violación de la modelo Desiree Washington: debió cumplir, desde 1992, tres años de prisión.

En la última emisión del programa "Hotboxin’ with Mike Tyson", que se emite a través YouTube, el ex boxeador, acompañado por el rapero Eminem, se emocionó: "Estoy trabajando en ser el arte de la humildad. Esa es la razón por la que estoy llorando, porque ya no soy esa persona. No quiero que esa persona salga. Porque, si sale, el infierno saldrá con él. Puede parecer que soy un tipo duro, pero odio a ese tipo, le tengo miedo".