Paul McCartney manifestó su angustia por la pandemia que sufre el mundo tras la propagación del coronavirus, que ya se cobró miles de fallecidos desde fines de diciembre, cuando aparecieron los primeros casos en China. Según trascendió, el origen de la enfermedad tuvo lugar en la ciudad de Wuhan. Allí una persona se contagió luego de haber ingerido una sopa de murciélago en uno de los mercados callejeros. Al respecto, el ex Beatle pidió el cierre de dichos locales comerciales en el país asiático. "Realmente espero que esto signifique que el gobierno chino tome decisiones importantes, es medieval comer murciélagos", consideró el músico en una entrevista con el programa radial estadounidense "The Howard Stern Show". Por su parte, McCartney también invitó a otros artistas a que se sumaran al proyecto para que los funcionarios chinos cerraran los mercados. "Es una muy buena idea", consideró al respecto. "Tienen que limpiar su práctica. Esto podría llevar a un cambio. Si no, no sé qué lo haría", agregó el músico que es vegetariano desde 1975 y quien también es reconocido por su activismo por los derechos de los animales. Por otra parte, en 2005 anunció que no volvería a cantar en el país asiático.