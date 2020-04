Hace un mes, Federico Bal revelaba sin vueltas que tiene cáncer de colon. El 25 de marzo comenzó con el tratamiento, en plena cuarentena, lo que complica todo, especialmente para su mamá Carmen Barbieri, que no puede acompañarlo. La actriz le contó a la Revista Caras cómo sobrelleva este momento: "Lo veo a través de videollamada, hablamos todo el tiempo, pero el momento en el que nos vemos cara a cara es cuando va a la sesión de rayos y quimioterapia al Fleming, que pasa por casa y lo veo desde la puerta, a través del vidrio del auto".

Sincera, Carmen reveló: "Fede me dice siempre que soy una leona, pero por dentro no doy más. ¿Vos entendés que no puedo abrazar a mi hijo? ¿Sabés lo que significa no poder contener a tu hijo en un abrazo de madre, lleno de amor, de esperanza, de coraje? Es muy duro, es muy duro. Me siento desgarrada por dentro, obvio que estoy fuertísima para afrontar el tratamiento con Fede, pero no te olvides que a mí la vida me viene castigando desde hace dos años, no termina de cerrar una herida que ya aparece otra", culminó.