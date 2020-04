La pica entre ellas data de 2012, cuando Viviana Canosa conducía su ciclo de chimentos "Los profesionales" en Canal 9 y, en ese marco, entrevistó a Verónica Blanch, ex esposa de Marcelo Pocoví, padre del hijo menor de Zulemita Menem. La mujer realizó fuertes acusaciones contra ella, lo que empujó a la hija del ex presidente de la Nación a demandar tanto a la ex de su (ahora) ex pareja, y a la periodista por calumnias e injurias. Aquello terminó con un arreglo extrajudicial, pero evidentemente Zulemita se quedó masticando bronca.

Por eso, el detonante fue un "inocente" tuit de alguien que elogiaba a Canosa: "Qué espléndida Viviana, la única periodista que queda en TV que no es kirchnerista", escribió sobre la conducción de Viviana en el ciclo "Nada personal" donde charla con políticos. Sin filtros, Zulemita respondió: "Agraciada por su belleza. Especialista en mandar a la B a los que no dan más rédito, al confuso duque de Awada, al agraciado productor, al grandioso arquitecto. Al actual se le va a complicar mandarlo a la B al menos por cuatro añitos más. Yo me mantengo sola, ‘frase célebre’ que no debería aclarar".

Sin más, acusó de "demonio disfrazado de hermosa mujer" a la conductora. Y denunció: "Estuve a punto de perder mi embarazo. Sé muy bien de qué hablo y no le tengo miedo por más ‘cerca’ del poder que esté. ¿Creés en el acting que hace puteando? Lo hace porque tiene a alguien atrás que la ‘protege’", en referencia a la defensa que Canosa hizo de su ex marido, Alejandro Borenzstein, en su cruce con Marcelo Tinelli de las últimas semanas.

Y luego le escribió a Yanina Latorre: "Vos sabés lo que me hizo pasar (por Canosa) cuando estaba embarazada, con sus inventos maliciosos, es la persona más mala y siniestra. Ahora se hace ‘la amiga del pueblo’ puteando a los políticos... Nunca entiendo por qué siempre aclara algo que debería ser normal: ‘Yo me mantengo sola’". Viviana, por su lado, minimizó los dichos de su enemiga en un mensaje que envió a Rodrigo Lussich en "Intrusos". "No hablo más", cerró el tema.