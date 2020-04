"Tienen toda la razón del mundo en reclamar y recordarlo", disparó Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, en cuanto al reclamo que hizo Independiente por el penal de Javier Pinola a Martín Benítez.

Domínguez analizó que "hay zonas grises. Hay cosas más evidentes que molestan más... Hay que saber tolerar. Sobre todo las que son evidentes, que son muy evidentes, me molestan. En tiempos sin el VAR, en los partidos que se jugaban sin esto, uno se daba cuenta recién en la televisión. Hay otras evidentes en el campo y posteriormente en la TV se confirman, y ahí uno se da cuenta de que hubo un error grave, que no es un error que cualquiera comete, que es un error de apreciación grave".

Agregó el dirigente que "son cosas para el análisis. Venimos con ese tipo de trabajo y bueno, tampoco voy a prometer que todo va a ser perfecto, trabajo para que sea lo mejor para todos, no para alguien. Errores siempre va a haber", cerró.

Recordemos que la famosa falta no cobrada se generó en el choque entre River e Independiente, el pasado 2 de octubre de 2018, en el Monumental. Jugada que no sólo le quitó al Rojo llegar al gol mediante un tiro penal, si no que además, Pinola se salvó de la tarjeta roja que hubiera correspondido.