Aunque tanto Oriana Sabatini como Paulo Dybala -ambos con coronavirus y transitando su cuarentena en Italia- se encuentran en perfecto estado de salud, Catherine Fulop no puede evitar preocuparse. A raíz de esto, la actriz brindó una entrevista a "Los ángeles de la mañana" y contó algunos detalles: "Ellos tuvieron síntomas como los de una gripe; mucho cansancio, dolor de cabeza, no le sienten gusto a la comida. La primera que empezó con esos síntomas fue Oriana, y después le agarró lo mismo a Paulo. Ella me contó que cuando hacía gimnasia sentía que le faltaba el aire, se agitaba, esos fueron los síntomas que sintió en principio".

Cathy relató además que "están los médicos de la Juventus (donde juega Dybala) hablando con ellos todo el tiempo. Ellos se encargan de llevarles viandas para el almuerzo y para la cena". Cuando recordó el momento en el que supo la noticia, Fulop admitió que la pasó muy mal. "Cuando nos enteramos no fue muy agradable, más estando a distancia. De todos modos nos llamaron por videollamada para demostrarnos que estaban bien de salud -dijo-. Ova (por su marido) ni te cuento cómo está, te la regalo, parece un león enjaulado, está histérico. Se angustia mucho y no quiere ver nada en la tele. Sinceramente, estamos con una gran psicosis. Después de que me dieron la noticia me descompuse, era como si me hubiera comido una piedra. Me dolía la cabeza, el estómago, y les juro que pensé que me lo había agarrado yo también al virus, pero es por la situación y la angustia".