Finalmente, Jorge Rial salió vía Skype desde su casa y confirmó que no irá más al canal. Cuando Adrián Pallares, a cargo de la conducción en su ausencia, le preguntó por qué tomó la decisión, el intruso explicó: "La verdad es que la decisión me la obligan a tomar. Soy cabeza dura y tenía más ganas de ir que de quedarme. Tenía muchas ganas de ir y lo hice todos estos días más allá de los consejos en contra". "Estoy dentro del grupo de riesgo, no por edad sino porque tengo un stent, problemas cardíacos e hipertensión. Entonces, eso me pone en la zona de riesgo. Hasta ahora sólo iba al programa y de ahí a casa. Pensaba que con eso estaba bien. Pero cuando vimos que hoy la gente salió masivamente a la calle, más de lo que se esperaba, sentí la presión de casa y se sumó mi médico, con quien hicimos una teleconferencia y terminantemente me dijeron que no podía ir".