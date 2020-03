Luego de confirmarse que el tenor español Plácido Domingo diera positivo de coronavirus hace unos días, fue internado en una clínica de Acapulco, ciudad en la que reside parte del año. Si bien durante un tiempo no hubo noticias, ayer el diario El País de España confirmó que el intérprete fue dado de alta y se recupera en su casa. Además, por medio de un mensaje en su cuenta de Facebook, se explayó sobre su estado de salud actual. "Estoy en casa y me siento muy bien. Afortunadamente desde el primer síntoma estaba, como siempre, bajo supervisión médica, dada mi edad. Por lo tanto la infección de Covid-19 se sospechó de inmediato y esto me ayudó mucho. Ahora continúo la terapia y descanso", escribió en su red social. El artista nacido en Madrid tiene 79 años y el domingo 22 de marzo había comunicado que por síntomas como tos y fiebre se había hecho el test para saber si padecía coronavirus, el cual le había dado positivo, por lo cual había sido trasladado al Hospital del Prado, una clínica privada.