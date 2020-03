Mirta Busnelli se animó a participar del segmento de YouTube de Crónica TV "El Pueblo Quiere Saber" y respondió todo lo que los usuarios se preguntan sobre ella en Internet. Sus obras, su carrera, su adolescencia, la relación con su familia, su participación en el Colectivo de Actrices Argentinas, su opinión sobre la ley del aborto y sobre la situación económica y política del país. Actualmente, protagoniza "Savia" en el Metropolitan Sura y señaló: "Es una obra hermosa, poética y fantástica en la que mostramos la vida de una mujer que tiene mi edad, se está olvidando de su vida y necesita recordarla". Al hablar sobre la relación con su familia, expresó: "Mis padres murieron y un hermano también. Tengo tres hermanas y nos llevamos muy bien". Al referirse a su estado de salud, la actriz, que venció al cáncer, manifestó: "Estoy muy bien, por suerte. Tranquila, no tengo ningún dolor". Por otro lado, brindó su opinión en cuanto a la situación económica, política y social del país: "Hay privilegios que no son justos, que son privilegios. La relación entre los que más tienen y los que menos tienen tiene que achicarse. Estas diferencias promueven la no educación, la no vivienda, la violencia, la adicción, el negocio con la droga. Estamos atravesando un momento de un capitalismo salvaje y siniestro".