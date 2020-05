Como si la crisis generada por el coronavirus no fuese suficiente, un escándalo sacude a Bolivia: el ministro de Salud fue detenido horas después de que lo echaran del gobierno por la compra de 179 respiradores con sobreprecios.

El día había comenzado mal para Marcelo Navajas (foto), quien fue apartado del cargo por la presidenta, Jeanine Áñez, luego de que el opositor Movimiento al Socialismo lo denunciara por sobreprecios en la compra de respiradores a España, que multiplicaban el valor de los de producción nacional.

"De esta forma se pretende evitar cualquier interferencia en el trabajo de la Justicia o el entorpecimiento de las pesquisas", anunció ministra de Comunicación, Isabel Fernández, quien agregó que se instruyó "investigación minuciosa".

Cuando se desató el escándalo, Navajas negó las denuncias por supuestas irregularidades y aseguró que todo se había hecho de manera correcta. "No hubo sobreprecio en la compra y el gobierno boliviano no pagó un precio menor ni mayor al de productos similares, pagó el precio que se comercializa en los mercados mundiales", afirmó. Sin embargo, la Justicia hasta el momento no está de acuerdo con él.