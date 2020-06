Romina Malaspina estuvo en boca de todos en los últimos días tras el osado top transparente con el que se la vio haciendo un segmento económico en un noticiero de Canal 26. Por supuesto, el tema fue la comidilla de "Bendita", en el Nueve, y su conductora suplente -Beto Casella trabaja desde su casa-, Edith Hermida, recogió el guante con un plus: ella trabaja en la misma emisora de noticias hace 25 años.

Fiel a su estilo desfachatado, Edith quiso darle su apoyo a su colega y redobló la apuesta luciendo la misma prenda que tantas críticas causó. Así, se mostró, con el comentado look en el programa del martes por la noche y con mucho humor dijo: "¡Tomá, Malaspina! ¿Por qué no me puedo poner el top de Malaspina?".

"El look va con la campera. A Malaspina le faltaba un blazer o un camperita para quedar en modo noticiero como estoy yo, seria", acotó mientras sus compañeros la aplaudían.