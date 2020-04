N icolás Trotta, titular de la cartera de Educación de Nación, resaltó el caso de Dinamarca, donde la vuelta a clases se proyecta, entre otras opciones, con la eliminación de los recreos. El funcionario, que expuso ante los senadores virtualmente, dijo que hay que pensar "un diálogo entre el ciclo lectivo 2020, 2021 y 2022".

El regreso a las aulas es una incógnita. "Hasta que no tengamos la certeza de cuándo volver a las escuelas no podemos dar el debate del calendario académico. Hay que sostener el compromiso y valorizarlo", dijo el ministro de Educación a través de una videoconferencia ante los senadores nacionales. Si bien el ministerio está en permanente contacto con especialistas de la salud, el ministro mencionó el caso danés.

"Hay un artículo interesante -en Dinamarca- que cuenta cómo se proyecta la vuelta a las escuelas, lo cual implica la eliminación de los recreos, cierta distancia, disminución de la cantidad de estudiantes en las aulas", señaló. De todas maneras, Trotta aclaró que "algunas cuestiones en nuestro país son de difícil resolución por lo que es nuestra estructura digamos, no hay colegio que tenga la capacidad de duplicar su espacio físico o su equipo docente para poder reducir el trabajo en cada una de las aulas, la cantidad de estudiantes en cada una de las aulas".

"Por eso creo que son cuestiones que nos interpelan, para ir buscando un camino, pero siempre priorizando el cuidado de la salud, que es la orientación clara que tenemos", agregó.

Para el regreso "no tenemos escenarios posibles, al igual que el mundo", y ejemplificó con Francia: "El presidente anunció el regreso para el 11 de mayo y no fue una decisión bien recibida". En el panorama del gobierno nacional, hasta septiembre es una opción. "El momento de regresar va a ser cuando no haya riesgo para la salud de la comunidad educativa".

Al igual que gran parte del gabinete, Nicolás Trotta -cámara mediante- expuso en comisión del Senado, donde respondió las preguntas de los legisladores.

"El momento en que se tome cualquier decisión debemos toda la dirigencia argentina generar las condiciones de tranquilidad", sentenció el funcionario, para quien "no es un momento de evaluar el impacto de este esfuerzo colectivo".

En ese sentido reiteró que "el momento va a ser el momento al regresar a nuestras aulas, cuando vamos a encontrar mayor desigualdad de trayectoria educativa, se va a dar en todos los niveles sociales, porque sabemos los que somos padres la realidad de cada hogar".

Para Nicolás Trotta se realizará un "proceso de reorganización y de diálogo entre el ciclo lectivo 2020, 2021 y 2022", por lo cual pidió "poner el foco en la trayectoria educativa". En su exposición manifestó el profundo estrés que vive el sistema educativo, y que "la desigualdad no nació con el Covid-19". En ese sentido, Educación empezará a repartir el viernes unas 135.000 notebooks y tablets. "Comenzar por los últimos para llegar a todos, como plantea Alberto Fernández", añadió.

El titular del Palacio Sarmiento resaltó que "bajo ningún punto de vista el ciclo lectivo se pierde, porque hemos llevado con mucho esfuerzo la escuela a los hogares en esta Argentina desigual. Cuando la Argentina logre transitar esta estrés, va a necesitar un respiro, y mucho más porque no estamos de vacaciones".

En cuanto a los comedores escolares, el ministro resaltó que en comunicación con distintas carteras (Desarrollo Social y Defensa, entre otros) buscamos "garantizar derechos básicos como desayuno, almuerzo y merienda".

Dijo que se duplicaron los recursos girados a comedores y a su vez ampliaron la asistencia en aquellos lugares donde se distribuyen viandas o módulos de alimentos.