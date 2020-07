S eguimiento de los contenidos, plataformas virtuales, desigualdades, el regreso a las aulas, aprendizaje. Un universo variopinto de respuestas está en manos del Ministerio de Educación, que presentó los informes preliminares de la Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica. Un dato llamativo: un 10% de las familias no está pensando retomar las clases presenciales.

Del relevamiento participaron un total de 5.387 directivos (de los tres niveles) y 2.648 hogares, de los cuales se desprenden respuestas de 965 adolescentes. Hoy termina la encuesta, que alcanza a un total de 25.000 docentes de todas las provincias, datos que la cartera liderada por Nicolás Trotta presentará a finales de agosto.

"No pretendemos que la evaluación sea una herramienta estadística, sino que pretendemos que sea un instrumento que nos permita corregir o profundizar aquellas políticas que tenemos que desplegar con mayor convicción", dijo el ministro al encabezar un encuentro virtual con distintos periodistas.

La cifra que ven con buenos ojos en Palacio Pizzurno es que el 95% de los hogares recibió propuestas pedagógicas de la escuela en el período de aislamiento social. En detalle, 3 de 4 directivos señalaron que los docentes se contactaron con sus alumnos más de una vez por semana. La otra cara de la moneda: el 10% de los estudiantes dijo que tuvo contacto dos o tres veces por mes o no tuvo contacto. Esto se vio en los tres niveles (inicial, primario y secundario).

En relación con la expectativa de reanudación de las clases presenciales, el 90% de las familias manifiesta que continuará con su escolaridad cuando se reabran las escuelas. De allí se desprende que 1 de cada 10 alumnos no regresaría a las aulas. El 43% de los adolescentes tiene miedo de contagiarse al volver. El 53% no cuenta con una computadora liberada para uso educativo. No fue sorpresivo el dato de que el piso tecnológico se duplica en alumnos de escuelas privadas. "El Covid visualizó y profundizó la desigualdad", resumió Luisa Brumana, representante de Unicef en la Argentina. Según datos de Educación, bajo la gestión del macrismo se interrumpió la entrega de 4,5 millones de computadoras.

La encuesta arrojó que el celular fue la herramienta de comunicación más utilizada. Sólo 1 de cada 4 familias tuvo comunicación con la escuela a través de videoconferencias o de plataformas educativas genéricas. En cuanto a la dedicación, por lógicas razones se redujo a la mitad: 10 horas semanales en promedio a las actividades escolares. En esa línea, 6 de cada 10 estudiantes recibieron tareas diariamente y devoluciones docentes o recibieron tareas 2 o 3 veces por semana y devoluciones docentes. El 4% de niños, niñas y adolescentes no recibió ningún contenido pedagógico.

Los resultados preliminares arrojaron que la mitad de los comedores escolares no continuó con el servicio.