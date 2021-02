El 54,4% de las personas que descubrieron ser hipertensas, consultadas en un nuevo relevamiento de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial (SAHA), no tenía controlada su presión arterial, no estaba bajo tratamiento, o ni siquiera sabía que tenía la enfermedad, informó la organización. Los datos surgen de una nueva edición de la campaña "Conoce y controla tu presión arterial" (CyC 2020) que esta vez se realizó sin mediciones presenciales, sino apelando a que la gente que tuviese un tensiómetro domiciliario midiese a toda la familia y subiese los datos a una plataforma en una encuesta online. Como principal conclusión del relevamiento, se observó que 1 de cada 2 personas mayores de 16 años (50,2%) era hipertensa. Para determinarlo, se consideró a todos aquellos que reunían uno de estos tres criterios: a) los que se reconocían como tales, b) quienes tomaban medicación antihipertensiva y c) los que en la medición presentaban cifras tensionales iguales o superiores a 140/90 mmHg, valor de corte establecido por el Consenso Argentino de Hipertensión para determinar una presión arterial elevada o mal controlada.