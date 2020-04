L legó abril, y siguen los planes de Marcelo Tinelli, que quiere comenzar "ShowMatch" el 27 de este mes. Si bien las medidas de cuarentena se extendieron por dos semanas más, el conductor tiene fe en que podrá realizarlo, por lo que ya están los famosos confirmados para el certamen.

El programa se realizaría en dos estudios. Para solucionar el tema del contacto, los coaches está creando coreografías en "espejo", para evitar que los participantes se toquen. Serán 24 las parejas que comiencen en el certamen, y los nombres traerán cola desde hoy. Quienes seguramente causarán estragos en el programa serán los hermanos Caniggia, porque tanto Axel como Charlotte serán parte, cada uno por su lado. Sofía Macaggi, ex del hijo de Mariana Nannis, también volverá al baile junto al Turco García. El ex futbolista no será el único del ámbito del deporte, porque también hará su debut el boxeador Marcos "El Chino" Maidana.

Leticia Siciliani llega, tras la insistencia de Marcelo, y lo hará de la mano de Nicolás Villalba, quien fue bailarín de su hermana Griselda el año pasado. Y, para defender el título conseguido en 2019, volverán Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña, que deberán enfrentarse a los rumores que dicen que se llevan pésimo.

Otros que tendrán que verse las caras, pero con más distancia, serán algunas parejas del pasado que no terminaron bien. Por un lado, el Bicho Gómez y Anita Martínez, que arrancaron como amigos y terminaron sin hablarse. Además, en una clara "mojada de oreja" para generar escándalos, Marcelo invitó a Martín Baclini, acompañado por su nueva conquista, Agustina Agazzani. Su ex, Cinthia Fernández, también será parte del concurso, pero está muy enojada con la idea de compartir espacio con Baclini.

Algunas sorpresas femeninas de la lista son la periodista Débora Plager, la actriz Mariana Genesio Peña y la sexóloga Alessandra Rampolla, que, como firmaron hace poco tiempo, aún no tienen equipo de partenaire y coaches asignados. Gloria Carrá y Malena Guinzburg son otras de las debutantes de la pista que asombraron con su confirmación, mientras que Dalma Maradona regresa: ya había bailado en 2016. Del lado masculino, otras nuevas adquisiciones son el instagramer Lionel Ferro y Benito Fernández.

Barbie Vélez regresa tras cuatro años, y Las trillizas de Oro tendrán la oportunidad de hacer algo que seguramente traerá polémica: se turnarán para bailar los distintos ritmos, lo que muchos ya creen que es una ventaja por el tiempo de descanso y preparación que tendrá su equipo.