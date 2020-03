E n línea con lo que se viene sosteniendo tanto desde el gobierno nacional como desde el grupo de especialistas médicos que asesoran al presidente Alberto Fernández, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, reiteró ayer que la vuelta a la vida normal después de la cuarentena preventiva y obligatoria dispuesta por el coronavirus "necesariamente será gradual", en razón de que "no se puede salir de un día para otro de una cosa de este tipo como si nada hubiera pasado".

"No sé la forma en que vamos a salir, hay que ver la evolución, pero cuando salgamos, no sé la fecha y no quiero anticiparme, vamos a salir de manera gradual", indicó el funcionario en diálogo con radio La Red, al ser consultado específicamente sobre cómo será el panorama a partir de que se decida levantar las restricciones actualmente vigentes hasta el próximo 12 de abril inclusive.

Asimismo, González García adelantó que en el gobierno ya se trabaja para saber cuáles son los sectores productivos donde hay más gente joven, menos vulnerable, para planificar ese posible regreso a la actividad.

"Algunos grupos menos vulnerables pueden tener más permisibilidad. Ya hay un grupo trabajando en esto, viendo por actividad productiva cuáles son los grupos que tienen más personas jóvenes y que tienen menos riesgo y pueden empezar", precisó el titular de la cartera sanitaria nacional.

Además, González García reconoció que se evalúa la posibilidad de aplicar un sistema de aislamiento barrial, que les permitiría a los vecinos circular dentro de un barrio determinado. Esta opción tendría como objetivo principal facilitar el trabajo y la posibilidad de sustento de los sectores populares que viven en aquellas zonas donde es más difícil el respeto a la cuarentena.

En esa línea, el ministro de Salud insistió: "Hay muchos argentinos para los que es imposible hacer un aislamiento como pueden hacerlo otros. Por eso el aislamiento barrial. Sabemos que en muchos casos es difícil decirles que no salgan". En igual sentido, reconoció el hecho de que "tampoco se puede tener paralizada permanentemente una sociedad".

Finalmente, al referirse a la efectividad de la cuarentena para prevenir un contagio masivo de Covid-19 en la población artentina, González García destacó que recién en unos días, cuando se cumpla el primer ciclo de incubación del virus, se podrá saber claramente si la medida logró achatar la curva de contagios. No obstante, remarcó que "vamos menos peor que otros", en obvia alusión a países como Italia, Estados Unidos, España, Brasil, Francia y Gran Bretaña, entre otros.