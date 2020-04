S i bien desde el Viejo Continente siempre siguió el fútbol argentino, su experiencia en Boca le permitió tener una visión más profunda del campeonato nacional, y el balance de Daniele De Rossi no fue para nada positivo: el ex futbolista, con vasta trayectoria en competiciones europeas, criticó la organización de nuestro fútbol. En medio de ese crudo análisis, sin embargo, el Tano encontró un ejemplo de aceptable gestión en Marcelo Gallardo, y sugirió que el trabajo y el orden del Muñeco en River debería ser adoptado por el resto de los clubes. "En Argentina la experiencia fue maravillosa y aprendí mucho desde el punto de vista humano. Pero me di cuenta de que todo el talento que hay, sin organización, se desperdicia un poco. Tenés que poner todas las armas a disposición de los jugadores talentosos y organizarlos para que puedan jugar junto a los rudos. De lo contrario, se convierte en una confusión", analizó el ex mediocampista xeneize, en declaraciones a Sky Sports. Así y todo, y pese a su relación con Boca, De Rossi elogió al entrenador de River, al considerar que "por desgracia, hay alguien que logró esto y es Marcelo Gallardo. Lo ha intentado durante muchos años, tuvo la suerte de entrenar al mismo equipo durante muchos años y ha tenido éxito. Tiene jugadores muy fuertes, cada vez que pierde uno agrega a otro y así logró crear lo que vemos hoy. Si Argentina lograra tener ese éxito a nivel nacional podría cambiar el destino del fútbol mundial. Son únicos".

Por otra parte, si bien estuvo poco tiempo en Boca (poco menos de seis meses), el Tano se dio el gusto de gritar un gol con la camiseta azul y oro y, de hecho, también es parte del plantel campeón. "A Boca lo elegí de niño, viendo videos que me entusiasmaban, viendo a Maradona, que era uno de mis ídolos, aunque nunca jugó para la Roma", contó, y enseguida, el hombre de 36 años, que piensa en ser técnico de la Roma, aseguró: "Los fanáticos de Boca tienen algo diferente a los demás".