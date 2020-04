E l Vikingo es muy querido en Boedo y también en Porto Alegre. Walter Kannemann hizo uno de los goles más gritados por el hincha de San Lorenzo en los últimos diez años, aquel 2-1 ante San Martín de San Juan que le dio la chance de mantenerse en Primera al equipo que por ese entonces dirigía Caruso Lombardi. Luego, en 2014, se marchó siendo campeón de América.

El zaguero de Gremio, que en San Lorenzo también supo jugar en el sector izquierdo de la defensa, tuvo una charla con el programa partidario "San Lorenzo de América" y allí dejó bien en claro su deseo de regresar a la institución: "San Lorenzo tiene una parte grande de mi corazón. Viví 15 años ahí adentro y siempre voy a sentir algo especial por el club. Me encantaría regresar en las mejores condiciones", fueron sus primeras palabras. Y luego agregó: "Mis ganas de volver están intactas, pero no soy el único que decide. Hay muchos factores, porque yo puede tener muchas ganas, pero el club no", afirmó.

También hizo mención a su paso por el seleccionado argentino: "Para mi fue un sueño, es lo que cualquier jugador quiere lograr. Ojalá vuelva a tener otra oportunidad".

Por otra parte, el entrerriano recordó la obtención del certamen continental en 2014 y destacó al Patón Bauza, quien condujo a ese equipo: "Después de la fase de grupo tengo los mejores recuerdos. Fue una primera instancia difícil. Lo bueno es que terminamos con un final feliz. Del Patón (por el DT Bauza) me sorprendió la tranquilidad que tiene. Traté de aprender mucho de él".

De esta forma, tal como lo hicieron Tito Villalba y Nicolás Blandi, Kannemann se suma a la lista de los que desean volver al Cuervo. Claro que en ninguno de los tres casos el panorama es sencillo, pues cuentan con contrato vigente en sus respectivos clubes y un dato nada menor es la situación económica. Es un interrogante muy grande saber cómo harán los clubes para mantener a sus figurar luego de la pandemia por el coronavirus, ya que los ingresos no serán los mismos.