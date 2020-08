H ace más de tres años que están separados, pero Nicole Neumann y Fabián Cubero siguen peleándose como si recién estuvieran en su primera crisis de pareja. Ya sea por las hijas, por Mica Viciconte, por algún romance de la modelo o por el coronavirus, entre ellos la guerra parece interminable. Y cuando algunos le preguntan a la rubia por qué sigue la mala onda tan latente, ella sugiere que el padre de las nenas quedó enganchado con ella, ya que fue quien terminó la relación porque se había desenamorado.

En ese sentido, Yanina Latorre confirmó en "Los ángeles de la mañana" cómo fueron los últimos tiempos de convivencia entre Nicole y Poroto, arrojando una bombita que le reveló la propia Neumann: "Hacía un año que no pasaba nada. Ella se dio cuenta de que no lo quería. Es preferible que te metan los cuernos antes de que una persona se siente a decirte que no te quiere más. No se divertía más con él, no tenía nada en común, no le divertía viajar con él, sentarse a comer le aburría. Se desenamoró. Eso no significa que no lo quería como el padre de sus hijas y como persona, ella fue clara".

Luego, Andrea Taboada resumió: "Tenían ese acuerdo puertas adentro de que estaban separados; al hacerse público (el affaire de Nicole con el empresario Pablo Cosentino, en mayo de 2017) se pudrió". Y Latorre continuó: "Cuatro meses antes del viaje (en que Nicole está con Cosentino) se decide la separación y empiezan a dormir en cuartos separados. Ella le dice que va a empezar a hacer su vida y él también es libre para hacerla. El cuento fue que ella se iba a Italia y no le dio explicaciones de nada, aunque él ya sabía que ella andaba en algo porque ambos eran libres".

La panelista de "LAM" comentó: "Cohabitaban porque él no tenía dónde ir, la casa era de Nicole y ella le planteó que estaban separados, pero con él no tenía nada, mientras la dejara hacer su vida y no la moleste ni le haga ningún escándalo o escena, se podía quedar ahí". Yanina, que fue quien en su momento contó públicamente el romance con Cosentino, siguió el hilo de la historia: "Yo tenía demasiada data. Tenía una foto. Tenía número de vuelo, tenía hotel, tenía habitación. Tenía todo, que me llega por tres lugares distintos, siempre del lado de Fabián. Nos dio una nota tremenda ese día. Él quería quedar como una víctima y que quedara mal ella", cerró.

Después del Covid

En paralelo, Nicole es tapa de la revista Gente esta semana, donde relató cómo fue su experiencia con el coronavirus, algo que además le trajo broncas porque ella cree que Cubero y Viciconte "filtraron" el dato a periodistas como Nicolás Magaldi (ver aparte). "El primer test que abrí fue el mío y se me heló la sangre. Me encerré en mi cuarto, no quería que las chicas me viesen llorar. Y empecé a tirar líneas para hablar con un doctor, con un infectólogo y con la pediatra de mis hijas. Traté de calmarme, lo asimilé, junté fuerzas y bajé para reunirlas", relata. Las senté a las tres lejos de mí y hablé con ellas. No bien les dije: ‘Chicas, llegaron los resultados’, se me adelantaron: ‘¡Tenés coronavirus!’".

Entonces, "busqué actividades que nos hicieran reír", revela. "Nos dedicamos a ver películas con pochoclo, a jugar al tutti-frutti, a Preguntados, las saqué al sol, al menos una hora diaria, porque la vitamina D ayuda mucho en tratamientos de Covid y preparamos limonadas con jengibre, que es muy buena para el sistema inmunológico", explicó.