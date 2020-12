U n hombre llamado Adolf Hitler es el nuevo gobernador del condado Ompundja, en Namibia, pero no se trata de un nazi sino de alguien que se dedicó a la política desde que comenzara su carrera con los ex combatientes antiapartheid de la Organización del Pueblo de África del Sudoeste (Swapo). Adolf Hitler Uunona -este último es su apellido-, de 54 años, juró al cargo, luego de obtener 84,88% de los votos en las elecciones regionales en el distrito de Ompundja, en la región de Oshana, en el norte de Namibia.

"Que tenga este nombre no significa que quiera subyugar a Oshana ahora, no significa que estoy luchando por dominar el mundo", comentó al diario alemán Bild. "Mi padre me puso el nombre de este hombre, probablemente no entendió lo que representaba Adolf Hitler", agregó. "Mi nombre era completamente normal cuando era niño y no fue hasta que fui creciendo que me di cuenta de que este hombre quería subyugar al mundo entero; no tengo nada que ver con ninguna de estas cosas", explicó Uunona al periódico.

Su esposa lo llama Adolf y él mismo suele aparecer en público como Adolf Uunona, dejando fuera su segundo nombre, que es el apellido del dictador nazi. Uunona no pudo cambiar el nombre porque "está en todos los documentos oficiales, es demasiado tarde para eso ".

Namibia fue conocida una vez como la África del Sudoeste alemán y fue colonia alemana desde 1884 hasta después de la Primera Guerra Mundial, por lo que aún existe en el país una pequeña comunidad germanoparlante y el nombre Adolf no es infrecuente. Sin embargo, como para asegurar que no tiene nada que ver con el original, Uunona se destacó desde su juventud en el trabajo que realizó con los excombatientes contra el apartheid en su país.