L a secretaria de Comercio Interior, Paula Español, se refirió a los incrementos de precios que podrán repercutir en el bolsillo de los argentinos y señaló: "Estamos preocupados, pero sobre todo ocupados con el precio de los alimentos". Asimismo, indicó que "Venimos de un 2019 con inflación del 54% y hoy anualizada es del 36%.

En declaraciones radiales, la economista precisó que "en enero iniciamos Precios Cuidados. Cuando llegó la pandemia tuvimos que modificar la política de precios y pasamos a un congelamiento al 6 de marzo, hemos realizado fiscalizaciones y monitoreos permanentes sobre los precios". En tanto aclaró que "siempre en estas semanas el precio del tomate es un tema, pero hablemos en tres o cuatro semanas".

"El equilibrio es que los precios se vayan desacelerando para llegar a un sendero de inflación más razonable a lo largo de los meses, y al mismo tiempo garantizar abastecimiento", argumentó.

Para Español: "Los precios máximos y congelados tienen un cumplimiento importante, sobre todo en las grandes superficies. Busquen el precio de la leche hoy y cuánto aumentó desde marzo en los grandes supermercados". Mientras que aseguró "Los precios son importantes, pero también el abastecimiento. En Europa hubo imágenes de góndolas vacías y acá llegamos a noviembre sin ese problema. Precios Cuidados en la construcción está funcionando y sigue, y el Ahora 12 en la construcción también funciona y va a seguir".

Por otro lado, dijo que las empresas "no tienen que tomar de referencia al dólar ilegal", y aseguró que el gobierno lleva adelante medidas para avanzar en un sendero de desaceleración de precios.

"No habría razón para que se muevan con ese dólar, porque en el momento que tengan que hacer alguna transacción de comercio exterior lo van a hacer al tipo de cambio oficial; entonces, no tienen que tomar de referencia al dólar ilegal", especificó Español, quien sostuvo que "nosotros no trabajamos sobre el dólar ilegal; el Banco Central y el Ministerio de Economía están trabajando para reducir el valor de ese dólar", y concluyó: "Siempre trabajamos con las empresas con el dólar oficial, porque es el valor con el que importan los bienes e incluso exportan, es el precio de referencia".