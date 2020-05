E stoy destruida" le confesó Mirtha Legrand a una de las primeras amigas con las que habló apenas supo de la muerte de su hermana Goldy. Como todos los días, las gemelas habían hablado por teléfono, tras lo cual Silvia se acostó a dormir una siesta de la que nunca se despertó. Con el dolor a flor de piel, la Chiqui llamó a su amigo Carlos Rottemberg, que acudió enseguida a su casa y la acompaña minuto a minuto (ver página 27), al igual que su hija, Marcela Tinayre, que se quedó a dormir con ella para contenerla.

Es que aún no se había recuperado de la pérdida de Josecito, su hermano fallecido en agosto, otra pieza fundamental en la vida de Mirtha, ya que los tres eran muy unidos. La última vez que Mirtha y Goldy fueron vistas juntas en público fue el 23 de febrero, ocasión de su cumpleaños número 93. Lo festejaron en familia en el departamento de la diva de los almuerzos; un mes después comenzó la cuarentena obligatoria en nuestro país y ya no volvieron a verse.

Conocida la triste noticia, muchos recordaron las fuertes palabras que Mirtha había dedicado a su hermana hace algunas semanas. En una entrevista hablaba de la muerte y admitía: "Claramente, cuando sos grande, la muerte te da miedo. Siempre pienso que voy a encontrarme con Daniel (Tinayre) y con mi hijo Dani, pero me gustaría morirme antes que mi hermana Goldy, porque no podría soportar ese dolor".

La familia, el sostén

Además de Marcela, los nietos de la Chiqui son su fortaleza. Nacho Viale compartió en las redes su profunda tristeza: con una foto de Goldy y Mirtha en blanco y negro, de la época en que protagonizaron innumerables éxitos del cine, el productor escribió en Instagram: "Chau, tía", junto a un corazoncito, y acompañó sus palabras con una significativa poesía que Silvia le había dedicado a Mirtha en una carta que pasaron al aire cuando la conductora era homenajeada por sus 50 años. "Mi vida fue de día y fue en enero, al aire libre, bajo un sol redondo encendido en la sombra de un macondo, feliz santafesino y chacarero. El murmullo era el sonido de aquel piano y un pequeño carnaval como trasfondo y andábamos corriendo por el fondo con una mandarina en cada mano...".

Y Juana, la luz de sus ojos, es la encargada de mantener encendida la llama de lo que más apasiona a la Chiqui: sus programas de televisión. Desde que se dictó la cuarentena la nieta de Mirtha se hizo cargo de la conducción de sus ciclos en El Trece, y ayer tuvo su prueba más difícil, al tener que grabar ambos envíos (el del sábado y domingo) con toda la tristeza encima, pero por pedido expreso de la Chiqui. Viale recibió la visita en el estudio de Adrián Suar y Pablo Codevilla, ambas autoridades del canal, que fueron a darle las condolencias. Juana encaró el programa emocionada. "Uno nunca puede prepararse para dar este tipo de noticias. Goldy fue una actriz de la época de oro del cine, una mujer muy sensible, familiera. Les mando un beso grande a sus hijas, nietas y bisnietos. Lo más lindo que puedo hacer es seguir adelante con el programa, así como me lo pidió mi abuela, a quien le envío un beso enorme... Es difícil esto", dijo la actriz, al borde del llanto. "Me imagino que perder una hermana es muy duro", concluyó antes de presentar un video compilado de películas de las Legrand.