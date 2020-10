Nueva Caledonia, un territorio ubicado en el Océano Pacífico cerca de Australia, votará hoy si quiere independizarse de Francia tras 167 años, en un referendo que Europa mira con atención, ya que el archipiélago alberga una cuarta parte de las reservas mundiales de níquel y constituye uno de los últimos bastiones de soberanía de la Unión Europa (UE) en la zona tras el Brexit. En la consulta están habilitados a votar cerca de 180.000 residentes y la participación no es obligatoria, pero sí determinante. El 4 de noviembre de 2018 ya se realizó un plebiscito en el que triunfó el "no" con el 56,7%, una diferencia de 18.000 votos mucho más estrecha de lo que preveían los sondeos, lo que envalentonó a los separatistas a pensar que podían revertir la situación si lograban convencer a las casi 34.000 personas que no se presentaron a sufragar. Este archipiélago alberga el 25% de las reservas mundiales de níquel, un mineral que se usa para aleaciones como el acero inoxidable y en un sinfín de componentes electrónicos.